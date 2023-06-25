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Правительство Нижней Саксонии заподозрили в связях с Россией

Bild: оппозиция в Нижней Саксонии заподозрила власти германской земли в связях с Россией

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Оппозиция заподозрила правительство Нижней Саксонии в связях с Россией, пишет Bild.

Глава фракции ХДС Себастьян Лехнер потребовал предоставить доступ к документам министерств и государственной канцелярии социал-демократов, чтобы провести расследование. Пока доступ не был предоставлен.

Ранее группа американских законодателей попросила администрацию президента США Джо Байдена наказать Южную Африку за «поддержку» России.

В качестве «наказания» конгрессмены предлагают перенести крупную торговую конференцию — форум AGOA («Закон о росте и возможностях Африки») — из ЮАР в другую страну.

Законодатели считают, что проведение форума AGOA в Южной Африке в 2023 году «послужит косвенным одобрением пагубной поддержки Южной Африкой российского вторжения на Украину».

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