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Тверской губернатор посоветовал Пригожину покончить с собой

Тверской губернатор Руденя посоветовал Пригожину поступить, как участник ГКЧП Борис Пуго

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Kremlin Pool/Global Look Press

Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин должен поступить, как участник Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП) Борис Пуго. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

После неудавшейся попытки госпереворота в 1991 году Пуго покончил с собой.

«Евгению Пригожину, после такого предательства против России и ее народа, есть только один путь, если он мужчина, последовать примеру такого же предателя страны участника ГКЧП Бориса Пуго», — заявил Руденя.

Он отметил, что в рядах бойцов ЧВК «Вагнер» есть много настоящих патриотов своей Родины и верных сторонников президента. Глава региона обратился к «вагнеровцам» и призвал их одуматься и прекратить «противоправные действия и братоубийственное преступление».

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону. Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил о мятеже и назвал «ударом в спину» попытку расколоть общество.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.

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Мятеж Пригожина
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