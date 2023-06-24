Граждан Болгарии предостерегли от поездок в Россию

Министерство иностранных дел Болгарии предупредило своих граждан об опасности поездок в Российскую Федерацию. Об этом сообщает ТАСС.

«МИД рекомендует болгарским гражданам избегать поездок в Россию в связи с информацией о военном напряжении в районе Ростова и риском беспорядков в стране. Рекомендуем изменить ваши планы, если ваше присутствие на территории РФ не имеет исключительно важного значения», — говорится в заявлении болгарского внешнеполитического ведомства.

Ранее избранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что республика прекращает выдачу всех типов виз гражданам РФ.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону, фотографии военной техники и бойцов компании на улицах города опубликовал ТАСС. Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о мятеже и назвал «ударом в спину» попытку расколоть общество. Путин добавил, что «все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание».

В Минобороны РФ заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.