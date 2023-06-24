Путин позвонил Токаеву на фоне ситуации с мятежом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Казахстана Касым-Жомарт Токаевым, сообщает пресс-служба президента Токаева.

«Владимир Путин проинформировал о ситуации в стране», — говорится в сообщении.

Токаев отметил, что происходящие события являются внутренним делом России. Также он сказал, что непременным условием поддержания правопорядка, основой безопасности общества и его успешного развития в стране являются конституционный порядок и верховенство закона.

В сообщении говорится, что Путин выразил благодарность за проявленное понимание Казахстаном сложившейся ситуации в России.

В Минобороны РФ 23 июня заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.