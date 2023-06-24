Власти Польши следят за ситуацией в России

Власти Польши ведут мониторинг ситуации в России. Об этом написал президент Польши Анджей Дуда в Twitter.

«В связи с ситуацией в России сегодня утром мы провели консультации с премьер-министром и министерством обороны, а также с союзниками», — написал Дуда.

По его словам, за ходом событий за восточной границей Польши ведется постоянный мониторинг.

Президент России Владимир Путин в экстренном обращении к россиянам назвал действия, которые раскалывают наше единство, «ударом в спину». Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание.

Министерство обороны России обратилось к бойцам ЧВК «Вагнер», заявив, что они обманом были втянуты в преступную авантюру Евгения Пригожина, который начал военный вооруженный мятеж.

В Минобороны РФ заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за ввода режима КТО в Москве отменены все массовые мероприятия.