В Белом доме оценили консультации пятерки Совбеза ООН по ядерным вопросам в Каире

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на брифинге оценил консультации ядерной пятерки (Россия, Китай, США, Великобритания и Франция), которые прошли 13–14 июня в Каире. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Белого дома назвал это «рутинным» диалогом, который давно идет.

«Мы на этот раз просто выступали в качестве председателя. Все проходило на рабочем уровне», — сказал Кирби.

Он посоветовал обращаться за деталями в Госдепартамент США.

Вместе с тем представитель Белого дома отметил, что эти консультации стали «хорошей возможностью для диалога по протоколам и процедурам ядерной безопасности».

«Это диалог на рабочем уровне, он не являлся прологом к более широким переговорам относительно каких-либо договоренностей», — добавил он.

Ранее пресс-служба Госдепартамента США сообщила, что 13-14 июня в Каире страны постоянной пятерки Совета Безопасности ООН (РФ, Китай, Соединенные Штаты, Великобритания и Франция) обсудили на рабочем уровне сокращение стратегических рисков и национальные ядерные доктрины.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вносить какие-либо изменения в ядерную доктрину РФ не потребуется.