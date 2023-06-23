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Песков заявил, что Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина

Песков заявил, что Путин проинформирован о ситуации с главой ЧВК «Вагнер» Пригожиным

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг бизнесмена и главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, передает ТАСС.

«Президент Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина. Необходимые меры принимаются», — сказал он.

Ранее Минобороны РФ опровергло распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер». В ведомстве отметили, что эти заявления не соответствуют действительности.

В министерстве подчеркнули, что Вооруженные силы РФ выполняют боевые задачи на линии соприкосновения с украинской армией в районе проведения специальной военной операции.

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