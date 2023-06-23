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Нарышкин рассказал о надежных каналах связи с Турцией по линии спецслужб

Глава СВР Нарышкин заявил о надежном канале связи России и Турции по линии спецслужб

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Пресс-служба Российского исторического общества

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о надежном канале связи Москвы и Анкары по линии спецслужб. Об этом сообщает ТАСС.

Заявление Нарышкина стало комментарием к назначению бывшего пресс-секретаря президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагима Калына на пост главы турецкой разведки. Его предшественник Хакан Фидан в новом правительстве Турции назначен на пост главы МИД.

«Пока встречи не было, но взаимодействие продолжается. У нас есть хороший надежный канал, имеется официальный представитель Службы внешней разведки в Турции, так же, как и представитель турецкой разведывательной службы в Москве», — сообщил Нарышкин.

Ранее сообщалось, что Эрдоган сменил всех ключевых министров в правительстве Турции.

Министром финансов был назначен бывший вице-премьер Мехмет Шимшмек. Главой турецкого Минобороны стал Яшар Гюлер, занимавший ранее пост начальника генштаба Вооруженных сил страны. Джевдет Йылмаз стал заместителем президента, министром юстиции — Йылмаз Тунч, а министром внутренних дел — Али Ерликая.

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