Австралийский казак запустил петицию в поддержку посольства РФ в Канберре

Называющий себя австралийским казаком блогер Семен Бойков запустил в Австралии петицию в поддержку посольства России после расторжения договора аренды участка, на котором строится новое здание посольства, со стороны Канберры. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Бойкова, в первый день петицию поддержали 500 человек.

Петиция «Дайте России построить свое новое посольство в Канберре» размещена на сайте парламента Австралии будет доступна для голосования до 20 июля. На момент написания статьи в ее поддержку проголосовали 537 человек (12:50 по мск).

Ранее посольство РФ обратилось в Верховный суд Австралии из-за участка под новое здание миссии.

Автор петиции Бойков скрывается на территории российского консульства с тех пор, как австралийские власти обвинили его в нападении на 76-летнего участника митинга в поддержку Украины, получившего черепно-мозговую травму. Сам Бойков назвал произошедшее «самозащитой».