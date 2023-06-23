Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Австралийский казак запустил петицию в поддержку посольства РФ в Канберре

500 человек поддержали петицию казака Бойкова в поддержку РФ в споре с Австралией

close
100%
Embassy of Russia in Australia/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Называющий себя австралийским казаком блогер Семен Бойков запустил в Австралии петицию в поддержку посольства России после расторжения договора аренды участка, на котором строится новое здание посольства, со стороны Канберры. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Бойкова, в первый день петицию поддержали 500 человек.

Петиция «Дайте России построить свое новое посольство в Канберре» размещена на сайте парламента Австралии будет доступна для голосования до 20 июля. На момент написания статьи в ее поддержку проголосовали 537 человек (12:50 по мск).

Ранее посольство РФ обратилось в Верховный суд Австралии из-за участка под новое здание миссии.

Автор петиции Бойков скрывается на территории российского консульства с тех пор, как австралийские власти обвинили его в нападении на 76-летнего участника митинга в поддержку Украины, получившего черепно-мозговую травму. Сам Бойков назвал произошедшее «самозащитой».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях