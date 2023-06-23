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В ЕС заявили, что вводить санкции против России становится все сложнее

Глава ЕК Фон дер Ляйен: ЕС уже сложно продвигаться дальше по антироссийским санкциям

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Странам - членам Европейского союза становится сложно продвигаться дальше в вопросе введения санкций в отношении Российской Федерации. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью испанской газете El Mundo.

По словам главы ЕК, санкции продолжат оказывать сильное воздействие на Россию, но «дальше идти уже сложно».

Фон дер Ляйен добавила, что Китай играет важную роль в мирных усилиях в качестве члена Совета безопасности Организации Объединенных Наций, а также имеет интерес и способность оказывать влияние на Россию.

Что касается восстановления Украины, к этому приглашены все страны, и если бы Китай решил бы пойти на такой шаг, то это стало бы мощнейшим сигналом, высказала мнение председатель Еврокомиссии.

Она подчеркнул, что ЕС хочет мира, страны содружества работают по принципу «ничего об Украине без Украины». При этом к ЕС поступают различные предложения по украинскому вопросу, которые также рассматриваются. Также ЕС поддерживает формулу мира Киева.

Ранее стало известно, что Евросоюз утвердил 11-й пакет санкций против России и внес туда пять российских каналов.

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Санкции против России
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