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В Совфеде назвали главный итог визита Блинкена в КНР

Сенатор Пушков назвал дыру в отношениях с КНР главным итогом визита Блинкена в Пекин

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Leah Millis/Pool/Reuters

Госсекретарю США Энтони Блинкену во время его визита в Китай не удалось добиться своей цели и возобновить линии военной связи между Пекином и Вашингтоном. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Он отметил, что «Пекин уже заявил: отношения между двумя странами находятся на самой низкой точке за последние десятилетия». По мнению российского сенатора, это и есть главный итог визита Блинкена в КНР.

«Американские дипломаты отчаянно пытаются заделать огромную дыру в отношениях с Пекином, которую, недолго думая, проделал президент Байден, назвав Си Цзиньпина «диктатором». Но им это плохо удается», — подчеркнул Пушков.

21 июня президент США Джо Байден назвал диктатором председателя КНР Си Цзиньпина.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала слова Байдена безответственной политической провокацией. Пекин выразил по этому поводу острое недовольство и решительный протест.

Как сообщал телеканал NBC News, высокопоставленные американские чиновники оказались застигнутыми врасплох резкими высказываниями президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине.

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