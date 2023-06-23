В МИД России отреагировали на встречу Байдена и Моди

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США усиливают попытки вовлечь Индию в свои геополитические построения. Об этом сообщает ТАСС.

«Для этого формируется разного рода структуры: формальные и неформальные. Подтягивание Индии предпринимается и другими западными странами», — отметил диплома. При этом Рябков выразил уверенность в том, что Нью-Дели, как опытный международный игрок, осознает риски, связанные с успехом этих попыток.

Заявление стало комментарием к встрече президента США Джо Байдена с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, по итогам которой стороны заявили об усилении сотрудничества.

При этом Рябков подчеркнул, что Россия продолжит углублять партнерство с Индией, в том числе военно-техническое, «не смотря ни на какие американские происки». Дипломат отметил, что партнерство Москвы и Нью-Дели испытано десятилетиями, и индийская сторона проявляет «значительный интерес» к ряду совместных с РФ проектов в сфере обороны.

C 2019 года Индия участвует в военном сотрудничестве с США, Австралией и Японией в формате QUAD.

Ранее премьер-министр Моди заявил, что США являются одними из важнейших партнеров Индии по обороне.