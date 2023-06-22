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Байден перепутал должность Моди

Президент США Джо Байден перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди

Президент США Джо Байден перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди на встрече с ним в Белом доме, сообщает ТАСС.

«Господин президент. Господин президент… Господин премьер-министр, я только что понизил вас в должности. Спасибо, что приехали, добро пожаловать в Белый дом», — сказал он.

Ранее Моди заявил, что его страна не занимает нейтральной позиции по ситуации вокруг Украины, а выступает за мир, соблюдение международного права и суверенитета, а также поддерживает все попытки добиться мирного урегулирования конфликта.

Моди отметил, что имеющееся у некоторых людей мнение о том, что Индия является нейтральной, не является правильным. По словам премьер-министра, позиция Индии известна всем странам и находит понимание. Моди подчеркнул, что высшим приоритетом Индии является мир. Всем странам необходимо придерживаться уважения международного права и государственного суверенитета.

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