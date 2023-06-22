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В США хотят приравнять применение Россией ядерного оружия на Украине к атаке по НАТО

Сенат США призвал приравнять возможное применение Россией ТЯО на Украине к атаке на НАТО

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Lenin Nolly/Sipa USA/Reuters

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что в Сенате Конгресса США была подготовлена резолюция, которая предполагает приравнивание якобы возможное применение Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) на Украине к нападению на Организацию Североатлантического договора. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что к подобным действиям также предполагается приравнять использование ТЯО на Украине со стороны Белоруссии.

Грэм добавил, что  Вооруженные силы Украины (ВСУ) в текущий момент ищут слабое место, надеясь добиться успеха, чтобы затем бросить в бой «силы, обученные Западом, — шесть или восемь полков, тысячи хорошо подготовленных и оснащенных военнослужащих».

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД Российской Федерации Алексей Полищук заявил, что договоренность о нахождении ТЯО России на территории Белоруссии не предполагает ограничения по времени.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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