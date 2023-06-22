Вучич сообщил главе дипломатии ЕС об избиениях сербов в Косово

Президент Сербии Александр Вучич провел переговоры по Косово с верховным представителем Евросоюза по внешней политике и политике безопасности ЕС Жозепом Боррелем и представителем ЕС по Западным Балканам Мирославом Лайчаком в Брюсселе. В ходе встречи, как сообщает Танюг, политик вручил Боррелю документ, документирующий недавние злоупотребления в отношении косовских сербов.

По словам Вучича, в документе доказывается невиновность задержанных албанскими властями сербов, а также сообщается о нанесенных им телесных повреждениях. Отмечается, что албанские врачи не стали документировать побои, заявляя, что ранения были нанесены животными.

Ранее глава Сербии заявил, что Брюсселю «плевать на резолюцию СБ ООН 1244 и Устав ООН», однако диалог по Косово «исцеляет». По словам сербского лидера, для большинства стран ЕС Косово — независимое, и потому Сербии отказано в признании ее суверенитета на его территории, в отличии от Украины, чей суверенитет над Крымом и ЛДНР признается и защищается.