Президент Бразилии: только русские и украинцы знают, что нужно для мира

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе пресс-конференции в Риме заявил, что мирное соглашение между Украиной и Россией должно учитывать интересы обеих стран. Об этом сообщает ТАСС.

По словам бразильского президента, мирное соглашение не является «сдачей Украины».

«Две вовлеченные стороны должны что-то получить. Только русские и украинцы знают, что нужно для того, чтобы достичь мира», — поделился да Силва.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью для Welt am Sonntag говорил, что переговорные позиции Украины будут зависеть от того, сколько территории она контролирует.

Глава НАТО подчеркнул, что «эта война должна закончиться, и должен быть установлен мир путем переговоров», однако, по его мнению, мирное соглашение не должно быть навязанной Россией сделкой.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.