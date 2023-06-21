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Обвиняемый в организации утечек из Пентагона отверг свою вину

CNN: обвиняемый в утечках из Пентагона Тейшейра отверг вину по всем пунктам обвинения

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Reuters

Обвиняемый в организации утечек секретных материалов из Пентагона 21-летний бывший сотрудник разведывательного подразделения военно-воздушных сил Национальной гвардии США Джек Тейшейра не признал свою вину в суде. Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что Тейшейра не согласился ни с одним из шести пунктов обвинения. В ходе слушаний его адвокаты подчеркивали, что их клиент не ожидал, что секретная информация, которую он разместил в Discord, будет распространяться в Интернете, и обвинили прокуратуру в преувеличении опасности, которую он представляет для национальной безопасности.

В суде юноша улыбнулся и поприветствовал свою семью. Тейшейра был одет в оранжевый комбинезон и имел при себе четки.

Следующее слушание по делу об утечках назначено на 9 августа.

16 июня жюри присяжных выдвинуло обвинения подозреваемому в утечке секретных документов Пентагона Джеку Тейшейре.

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