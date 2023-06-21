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Украина сообщила о подозрении в отношении российского чиновника

На Украине заочно сообщили о подозрении председателю Верховного суда ДНР

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Global Look Press

Офис генерального прокурора Украины заочно сообщил о подозрении председателю Верховного суда Донецкой народной республики.

Фигурант до вхождения ДНР в состав РФ занимал пост начальника одного из управлений ГУ МВД Украины по Донецкой области.

Имя подозреваемого офис украинского генпрокурора не уточняет. В настоящее время должность верховного суда ДНР занимает Юрий Сироватко.

В государственном бюро расследований Украины уточнили, что дело против главы ВС ДНР заведено по статье Уголовного кодекса «коллаборационная деятельность», мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Украина не в первый раз предъявляет подозрения или обвинения представителям РФ.

В конце мая Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение командующему Черноморским флотом России вице-адмиралу Виктору Соколову «в нарушении законов и обычаев войны».

Также СБУ заочно обвинила в госизмене экс-депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), который, по версии следствия, занял пост министра сельского хозяйства и рыболовства в правительстве Херсонской области РФ.

В начале июня СБУ завела уголовное дело по статье «посягательство на территориальную целостность Украины» в отношении российского философа Александра Дугина.

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