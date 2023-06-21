Путин увидится с премьером Катара

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет встречу с находящимся в Москве премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Об этом сообщает ТАСС.

«Завтра его (премьера Катара. — «Газета.Ru») примет Путин», — сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел ряд отдельных встреч с лидерами стран-членов Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) и приглашенных на саммит государств.

Как рассказали в Кремле, президент выступил на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума, темой которого является «Евразийская интеграция в многополярном мире».

Также он принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, в ходе которого рассматривались различные вопросы, в том числе обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, технологической и финансовой независимости, а также ускорение цифровой трансформации.