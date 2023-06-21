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Посольство РФ посчитало новые санкционные предложения Лондона «хищением чужого имущества»

Посольство РФ: намерение Лондона ввести новые санкции является хищением чужого имущества

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pixabay.com

Российское посольство в Великобритании считает последние законодательные предложения Лондона о санкциях против РФ «хищением чужого имущества». Об этом говорится в комментарии дипломатического представительства Российской Федерации.

Посольство отмечает, что целями нарушающих основополагающие международно-правовые нормы действий Великобритании являются, помимо прочего, побуждение России к выплате неких «компенсаций» Украине.

В комментарии подчеркивается, что ситуация вокруг Украины служила лишь поводом для введения Западом незаконных односторонних ограничений, направленных на подавление экономического развития и геополитическое сдерживание России. Эти действия осуществляются Западом еще с 2014 года.

Посольство считает, что Лондон намерен перевести антироссийские санкции в бессрочный режим. Поэтому критерием для отмены западных ограничений является не завершение конфликта, а возмещение Киеву и его западным кредиторам издержек, понесенных в ходе необъявленной «гибридной войны» против России. Таким образом, антироссийские санкции превращаются в инструмент, используемый в попытке нанести России максимальный экономический урон.

Дипломатическое представительство подчеркнуло, что британские власти пытаются под благовидными предлогами изъять часть российских государственных активов. »«Компенсация» легким движением руки превращается в конфискацию, а проще говоря — в хищение чужого имущества», — резюмировало посольство.

Ранее в Международном олимпийском комитете заявили, что позже вернутся к вопросу санкций в отношении главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.

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