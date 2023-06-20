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Шольц призвал Китай повлиять на Россию в украинском вопросе

Шольц: Германия надеется на особую роль Китая и влияние Пекина на Москву в вопросе Украины

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Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьером Госсовета Китая Ли Цяном заявил, что Берлин надеется на особую роль Пекина в вопросе решения украинского кризиса, а также рассчитывает, что он окажет влияние на Москву, передает Reuters.

«Я в очередной раз обратился к китайскому правительству с просьбой еще сильнее повлиять на Россию в этой войне», — сказал Шольц.

По словам канцлера, на Китай, как на постоянного члена Совета Безопасности ООН, приходится особая задача в этом вопросе.

Кроме этого, Шольц призвал страны Большой двадцатки не поставлять оружие России.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе общения с премьер-министром КНР Ли Кэцянем призвал Китай повлиять на Россию для прекращения конфликта на Украине.

До этого газета Politico писала, что Германия хочет уменьшить масштабы встречи с представителями КНР, опасаясь критики на фоне напряженности вокруг Тайваня и косвенной поддержки Пекином действий России в конфликте на Украине.

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