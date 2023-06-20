В Чехии заявили о риске истощения Запада в поддержке Киева

Существует риск заморозки конфликта на Украине, а также истощения сил и возможностей западных стран для помощи Киеву. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает портал Novinky.

«Последние отчеты о прогрессе Украины носят осторожный оптимизм, но не похоже, что война закончится в ближайшее время. Наоборот, есть риск развития сценария замороженного конфликта, что будет означать создание очага перманентной нестабильности в Восточной Европе», — отметил Фиала.

По его словам, в долгосрочной перспективе сценарий будет «изматывающим». Он предупредил, что существует риск, что «общественность вскоре может потерять понимание того, что она поддерживает страну, подвергшуюся нападению».

«Усталость — это то, что больше всего угрожает нам в сегодняшней ситуации. Я имею в виду не только истощение украинских сил и истощение возможностей, которые мы можем им предоставить, но и истощение поддержки ... в странах Запада», - добавил чешский премьер.

Представители ЕС высказывают опасения по поводу уменьшения поддержки украинских беженцев. В отчете комиссара ЕС по внутренним делам Илвы Йоханссон отмечается, что в некоторых странах Евросоюза начинает проявляться «усталость от солидарности».

В феврале украинский министр обороны Андрей Резников допустил усталость жителей США от ситуации на Украине.