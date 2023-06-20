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Лукашенко рассказал об американском «шиле» в Европе

Лукашенко: США «в нужное место шило вставили» расколотой Европе

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Пресс-служба МИД РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что США пытаются «приструнить» расколотую и потерявшую суверенитет Европу. Об этом политик сказал на встрече с министрами иностранных дел государств — членов ОДКБ, передает ТАСС.

Белорусский лидер раскритиковал страны Европы за то, что они отказались от дешевых российских энергоносителей, отдав предпочтение дорогим, в том числе из США.

«Это что такое: наклонили, в нужное место шило вставили, и осталось совсем немного, чтобы они рухнули и валялись на земле», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что упреки европейцев в отношении Белоруссии из-за якобы потери ей суверенитета абсолютно беспочвенны, «и дело здесь не в конфликте России и Украины». По словам Лукашенко, в эпоху масштабного противостояния «надо сохранить свое».

Обращаясь к министрам иностранных дел стран — участниц ОДКБ, президент Белоруссии заявил, что государства Запада намеренно не желают ничего слышать.

«Мы как кость кому-то в горле, то НАТО, то Евросоюзу, то американцам вместе с ними. Но тем не менее голос наш должен звучать как военно-политического блока», — подытожил белорусский лидер.

Ранее в ходе этой же встречи Лукашенко заявил, что Запад не оставит в покое страны ОДКБ даже после окончания конфликта на Украине.

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