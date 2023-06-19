Премьер Украины ответил на петицию об увольнении министра культуры

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ответил на петицию на сайте кабмина с предложением уволить министра культуры Александра Ткаченко, что не видит оснований для увольнения чиновника, сообщает «Страна.ua». Отмечается, что петиция набрала 25 800 голосов.

Так он ответил на петицию на сайте Кабмина авторства Юрия Шияна с предложением уволить министра «в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей», набравшую 25 800 голосов.

«Из содержания рассматриваемой петиции невозможно установить факты и обстоятельства, которые давали бы четкие основания для осуществления премьер-министром Украины своих полномочий по постановке перед Верховной Радой Украины вопроса об увольнении министра культуры и информационной политики Ткаченко», – говорится в ответе Шмыгаля.

Петиция была зарегистрирована на сайте кабинета министров 7 марта 2023 года и ко 2 июня набрала 25132 тыс. голосов. Сумма голосов оказалась достаточной для рассмотрения петиции кабинетом министров.