В Верховной раде Украины хотят признать Белоруссию страной-агрессором

В Верховной раде Украины зарегистрировали проект постановления о признании Белоруссии страной-агрессором. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский депутат Ярослав Юрчишин.

«Зарегистрировал с коллегами из Рады проект постановления о признании Белоруссии страной-агрессором... Этот шаг необходим для привлечения белорусского режима к ответственности и предстоящим репарациям Украины», — сказано в сообщении.

Юрчишин также отметил, что такая мера нужна, чтобы показать введение в силу санкций в юридической плоскости.

Ранее член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Давид Арахамия заявлял, что у Киева нет доказательств того, что белорусские вооруженные силы пересекали границу Украины для участия в конфликте, однако украинские власти все равно считают Минск «агрессором».

26 мая президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о выходе из соглашения о формировании Единого экономического пространства. В пояснительной записке говорилось, что Россия и Белоруссия нарушили соглашение в части подтверждения дружественных отношений.