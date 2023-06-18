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Премьер Израиля намерен возобновить резонансную судебную реформу

Премьер Израиля Нетаньяху намерен возобновить вызвавшую протесты судебную реформу

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Sebastian Scheiner/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что правительство продолжит реализацию судебной реформы, так как оппозиция фактически отказалась проводить по ней переговоры. Об этом сообщает Jerusalem Post.

«Мы... начнем практические шаги взвешенно и ответственно, но в соответствии с полученным нами мандатом внести коррективы в судебную систему», — заявил он.

Отмечается, что после заморозки реформы оппозиция и правительство пытались договориться о ней, однако не пришли к общему решению.

27 марта Нетаньяху заявлял, что отложит второе и третье чтение законопроекта о судебной реформе до следующей парламентской сессии, которая состоится летом.

В марте и апреле сотни тысяч жителей Израиля выходили протестовать на улицы городов против имплементации судебной реформы. По данным The Times of Israel, в центре Тель-Авива на акцию выходили до 200 тысяч протестующих.

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