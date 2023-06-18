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Президент Германии совершит визит в Казахстан

Президента Германии Штайнмайер отправится с визитом в Казахстан и встретится с Токаевым

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Global Look Press

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во время государственного визита в Казахстан планирует обсудить с лидером республики Касым-Жомартом Токаевым взаимодействия в торговле, инвестициях и ряде других сфер. Об этом заявила пресс-служба президента Казахстана в своем Telegram-канале.

«С 19 по 21 июня по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева состоится государственный визит федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Казахстан. В ходе визита главы государств проведут переговоры...», — рассказали в пресс-службе.

Стороны поднимут вопросы с развитием транспортно-логистического и энергетического взаимодействий, а также углубление гуманитарных связей, добавили в пресс-службе.

Когда переговоры с участием Токаева и Штайнмайера завершается, они подпишут несколько двусторонних документов.

«Кроме того, президенты Казахстана и Германии примут участие в казахско-германском бизнес-форуме», — указали в пресс-службе Токаева.

Ранее Токаев призвал прекратить присвоение объектам имен «мифологизированных» деятелей СССР.

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