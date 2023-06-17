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Песков ответил на вопрос о послании Зеленского Путину, переданном лидерами Африки

Песков заявил, что африканские лидеры не передавали Путину посланий от Зеленского

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РИА Новости/AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что африканская делегация не передавала российскому лидеру Владимиру Путину никаких посланий от его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом он сообщил журналистам, передает «Интерфакс».

«Нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Также Песков отметил, что план по урегулированию конфликта на Украине, который выдвинула африканская делегация, очень сложен в реализации.

«Предложенная африканскими странами мирная инициатива очень сложна в реализации, сложна в сопоставлении позиций», — сказал он, подчеркнув, что Путин все же «проявил заинтересованность в ее рассмотрении».

Ранее пресс-секретарь президента России заявлял, что Россия не приемлет положения мирных инициатив, которые не соотносятся с ее позицией. При этом Песков также отмечал, что Москва готова рассматривать все инициативы и высоко оценивает попытки любых стран поучаствовать в них.

17 июня президент ЮАР Сирил Рамафоса на встрече с президентом России говорил, что обеим сторонам украинского конфликта пора начать переговоры.

В этот же день сенегальский лидер Маки Саль сообщал, что Африка желает мира между Россией и Украиной, он убежден, что этого мира возможно достичь с помощью компромисса и диалога.

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