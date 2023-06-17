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В МИД России прокомментировали «спекуляции» по «Северным потокам»

Посол Нечаев: вбросы на тему «Северных потоков» призваны скрыть истинных виновников

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Swedish Coast Guard/AP

Посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев заявил, что очередные спекуляции и информационные вбросы на тему взрывов на «Северных потоках» преследуют цель отвести подозрение от истинных виновников диверсий, Россия настаивает на проведении максимально прозрачного расследования происшедшего. Об этом сообщает ТАСС.

По словам посла, новые политические спекуляции и инфовбросы по поводу инцидента на российских газопроводах, а также настойчивое продвижение «украинского следа» в нем, после понимания того, что поиск «российского следа» является бесперспективным занятием, рассматриваются Москвой «как часть скоординированной, целенаправленной линии с целью отвести подозрение от истинных виновников происшедшего».

Он подчеркнул, что российская сторона настаивает на проведении прозрачного расследования по данном инциденту.

Ранее в Генеральной прокуратуре ФРГ заявили, что в Германии состоялись обыски по делу о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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