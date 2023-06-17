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В Госдуме заявили, что США делают все для заката эры доллара

Депутат Госдумы Аксаков считает, что США делают все для заката эры доллара

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«Газета.Ru»

В США начали признавать сокращение интереса к доллару в мире, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В интервью РИА Новости он отметил, что это вызвано непосредственно действиями Вашингтона.

«Американцы все делают для того, чтобы закат эры доллара произошел. Причем руководитель Минфина США [Джанет Йеллен] буквально на днях в конгрессе подтвердила, что интерес к доллару резко сократился, и она сама сказала, что это связано, в том числе с политическим фактором. То есть Америка своими политическими, недружественными действиями сама подрывает свое господство, подрывает доверие к доллару», — пояснил Аксаков.

Он также добавил, что от падения доли доллара в мировых расчетах страдает финансовая система США и экономика страны в целом. Аксаков подчеркнул, что не исключен сценарий, при котором Вашингтон не сможет платить по собственным долгам.

«Таким образом триллионы долларов, которые Америка заняла за рубежом, могут оказаться фантиками, пустышками. И это большой риск, и я уверен, что все это понимают», — заключил Аксенов.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что доллар полностью утратил доверие к себе, чем спровоцировал тенденции к дедолларизации.

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