В Госдуме предложили Байдену подлечиться в Крыму

Окружение президента США Джо Байдена не дает ему поправить здоровье, чтобы использовать его в качестве марионетки, считает депутат Госдумы Михаил Шеремет, передает РИА Новости. По его словам, он приглашает американского политика посетить Крым, чтобы подлечиться.

«Мы за него серьезно переживаем. Уверен, что накопившаяся в нем агрессия связана с хроническим недомоганием, которое ярко отражается на экранах телевизоров, как бы это не пытались заштриховать американские пропагандисты. Байден может приехать в Крым, чтобы подлечиться. Здесь чистый воздух, современное медицинское оборудование и одни из лучших врачей в России», — отметил Шеремет.

Он также добавил, что состояние президента США имеет важное значение для всего мирового сообщества, поскольку американская сторона обладает ядерным оружием. Шеремет подчеркнул, что поездка в Крым поможет Байдену поменять агрессивное мышление.

Ранее сообщалось, что Байден закончил выступление про огнестрельное оружие фразой «Боже, храни королеву».