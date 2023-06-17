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В Госдуме предложили Байдену подлечиться в Крыму

Депутат Шеремет заявил, что президент США Байден может приехать в Крым, чтобы подлечиться

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Тарас Литвиненко/РИА «Новости»

Окружение президента США Джо Байдена не дает ему поправить здоровье, чтобы использовать его в качестве марионетки, считает депутат Госдумы Михаил Шеремет, передает РИА Новости. По его словам, он приглашает американского политика посетить Крым, чтобы подлечиться.

«Мы за него серьезно переживаем. Уверен, что накопившаяся в нем агрессия связана с хроническим недомоганием, которое ярко отражается на экранах телевизоров, как бы это не пытались заштриховать американские пропагандисты. Байден может приехать в Крым, чтобы подлечиться. Здесь чистый воздух, современное медицинское оборудование и одни из лучших врачей в России», — отметил Шеремет.

Он также добавил, что состояние президента США имеет важное значение для всего мирового сообщества, поскольку американская сторона обладает ядерным оружием. Шеремет подчеркнул, что поездка в Крым поможет Байдену поменять агрессивное мышление.

Ранее сообщалось, что Байден закончил выступление про огнестрельное оружие фразой «Боже, храни королеву».

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