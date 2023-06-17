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В Венгрии назвали членство Украины в НАТО несвоевременным и невозможным

Глава Минобороны Венгрии Салаи-Бобровницки заявил о невозможности членства Украины в НАТО

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Shutterstock

Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки сообщил, что на саммите глав минобороны стран НАТО в Брюсселе назвал членство Украины в альянсе несвоевременным и невозможным.

Кроме того, по его словам, он напомнил главе Минобороны Алексею Резникову, что для вступления в НАТО Киев должен соблюдать права венгерского национального меньшинства в Закарпатье.

«Речь зашла о присоединении Украины к НАТО <…> я сказал, что присоединение воюющей страны к оборонительному альянсу несвоевременно и невозможно», — заявили Салаи-Бобровницки в видеообращении, опубликованном в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он также добавил, что ни Венгрии, ни НАТО не стоит вовлекаться в украинский конфликт.

Вместе с тем накануне издание Politico написало, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагал договориться о возможности для Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу без выполнения плана действий по членству.

При этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Украина при действующей власти не вступит в НАТО, и нынешний конфликт будет для нее перманентным.

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