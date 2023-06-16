Токаев освободил Кошербаева от должности посла Казахстана в России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Ермека Кошербаева от должности посла республики в Москве и назначил его главой администрации Восточно-Казахстанской области. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Назначить Кошербаева <...> акимом (главой администрации. — «Газета.Ru») Восточно-Казахстанской области, освободив от должности <...> посла Республики Казахстан в Российской Федерации», — говорится в указе президента.

Кошербаев занимал должность посла Казахстана в России с января 2020 года.

В свою очередь, занимавший пост главы Восточно-Казахстанской области с 2014 года Даниал Ахметов 16 июня был освобожден указом Токаева от этой должности.

В марте Токаев подписал закон, позволяющий увольнять госслужащих в связи с утратой доверия.