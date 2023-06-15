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Офис Зеленского провел совещания по отстранению Кличко от должности мэра Киева

В Офисе Зеленского прошла серия совещаний по вопросу снятия с должности мэра Киева Кличко

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РИА «Новости»

Офис президента Украины Владимира Зеленского провел несколько совещаний по вопросу снятия мэра Киева Виталия Кличко с занимаемой должности на фоне скандальной истории с бомбоубежищем, сообщает издание «Страна.ua».

Речь идет о том, что во время воздушной тревоги в Киеве было закрыто одно из бомбоубежищ, в результате в него не смогли попасть жители.

Зеленский обещал вынести решения по тем, кто был ответственен за защиту людей.

«Это как раз по поводу Кличко. Но его уже четыре года обещают снять. Возможно, на этот раз опять-таки хотят просто попугать», — рассказал источник издания.

СМИ сообщает, что на замену Кличко рассматривают кандидатуру бывшего главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, экс-куратора проекта Офиса Зеленского «Большая стройка» Юрия Голика, а также министра стратегической промышленности Александра Камышина.

Собеседник издания отметил, что отставка Кличко «скорее пойдет в плюс, чем в минус», так как выведет его на позиции одного из лидеров оппозиции.

Ранее на сайте Зеленского были опубликованы петиции с требованием отстранить Виталия Кличко от должности мэра из-за истории с бомбоубежищем в Киеве.

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