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Представитель Госдепа заявил, что ему неизвестно о контактах с РФ по ДСНВ

Представитель Госдепа Миллер: нам неизвестно о контактах России по ДСНВ

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Emily Elconin/Reuters

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что ему неизвестно о каких-либо контактах с Россией по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом он сообщил журналистам, передает Reuters.

«Нет, я не в курсе», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Вашингтон готов вести диалог с Москвой о контроле над вооружениями без предварительных условий.

Он отметил, что Россия остается открытой к диалогу, «но нужно сначала понять, как формулируется предложение».

До этого советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на ежегодном заседании Ассоциации по контролю над вооружениями, что власти страны готовы вести диалог с Россией и Китаем о контроле над вооружениями без предварительных условий.

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