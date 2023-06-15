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Минобороны и ФСБ разрешили провести выборы в новых регионах

ЦИК назначил выборы в новых регионах на 10 сентября после консультаций с Минобороны и ФСБ

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что Министерство обороны и ФСБ считает возможным проведение выборов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в сентябре 2023 года, передает РИА Новости.

Она также сообщила, что проведение выборов в новых регионах РФ назначено на 10 сентября.

Накануне Памфилова сообщала, что четыре новых региона обратились в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ с предложением провести выборы в Единый день голосования.

В Единый день голосования запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах Российской Федерации и дополнительные выборы депутатов Государственной думы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы президента в России состоятся весной 2024 года.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР.

По итогам сентябрьских референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России.

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