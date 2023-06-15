Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Замглавы дипмиссии Канады в Москве вызван в МИД из-за конфискации самолета Ан-124

МИД РФ сделал демарш замглавы дипмиссии Канады в Москве из-за конфискации самолета Ан-124

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

МИД России сделал демарш посольству Канады в связи с решением Оттавы конфисковать российский самолет Ан-124. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном на его сайте.

«Вызванному в МИД России 14 июня заместителю главы дипмиссии Канады в Москве Брайану Эбелю был сделан демарш по поводу объявленного правительством Канады намерения конфисковать незаконно удерживаемый в аэропорту Торонто с февраля 2022 г. грузовой авиалайнер Ан-124, принадлежащий компании «Волга-Днепр», — рассказали в российском МИД.

Россия расценивает решение канадского руководство конфисковать данный борт и передать его Украине как циничное воровство, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Там добавили, что Брайану Эбелю заявлено, что действия Канады будут иметь самые серьезные последствия для российско-канадских отношений, которые по вине премьер-министра страны Джастина Трюдо «находятся на грани обрушения».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время визита в Киев 10 июня объявил, что страна конфисковывает российский транспортный самолет Ан-124, задержанный в 2022 году в Торонто, и передаст его Украине.

Самолет «Руслан» компании «Волга-Днепр» с грузом ковид-тестов из Китая прилетел в Торонто 27 февраля 2022 года. После того, как власти Канады из-за ситуации на Украине закрыли небо для полетов российских самолетов, борт был задержан.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях