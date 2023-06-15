Замглавы дипмиссии Канады в Москве вызван в МИД из-за конфискации самолета Ан-124

МИД России сделал демарш посольству Канады в связи с решением Оттавы конфисковать российский самолет Ан-124. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном на его сайте.

«Вызванному в МИД России 14 июня заместителю главы дипмиссии Канады в Москве Брайану Эбелю был сделан демарш по поводу объявленного правительством Канады намерения конфисковать незаконно удерживаемый в аэропорту Торонто с февраля 2022 г. грузовой авиалайнер Ан-124, принадлежащий компании «Волга-Днепр», — рассказали в российском МИД.

Россия расценивает решение канадского руководство конфисковать данный борт и передать его Украине как циничное воровство, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Там добавили, что Брайану Эбелю заявлено, что действия Канады будут иметь самые серьезные последствия для российско-канадских отношений, которые по вине премьер-министра страны Джастина Трюдо «находятся на грани обрушения».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время визита в Киев 10 июня объявил, что страна конфисковывает российский транспортный самолет Ан-124, задержанный в 2022 году в Торонто, и передаст его Украине.

Самолет «Руслан» компании «Волга-Днепр» с грузом ковид-тестов из Китая прилетел в Торонто 27 февраля 2022 года. После того, как власти Канады из-за ситуации на Украине закрыли небо для полетов российских самолетов, борт был задержан.