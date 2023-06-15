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В США допустили мирные переговоры по Украине на своих условиях

Советник Дэвид Пайн допустил, что США заставят Зеленского признать потерю территорий

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Shannon Stapleton/Reuters

Советник кандидата на пост президента США на праймериз Республиканской партии Вивека Рамасвами Дэвид Пайн заявил, что при желании Вашингтон может заставить Украину пойти на мирные переговоры на своих условиях. Об этом сообщает Myśl Polska.

По мнению Пайна, Вашингтон должен обратиться к Киеву с заявлением, что план был принят, а его реализация уже запущена. Он добавил, что также американская сторона прекратила бы оказание военной помощи Украине, а без этого и финансовой поддержки Киев не смог бы продолжать участвовать в конфликте.

Пайн считает, что российская сторона «дала понять, кто виноват в сложившейся ситуации еще в начале марта 2022 года».

Он также считает, что Украине нужно признать текущие границы государства, при которых Киев будет контролировать только 82% страны.

Ранее Пайн заявил, что Украина должна признать Крым за Россией и провозгласить нейтральный статус — это соответствует американским политическим интересам.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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