Эрдоган более восьми часов выслушивал на заседании кабмина доклады своих министров

Более восьми с половиной часов продолжалось заседание турецкого кабинета министров, состоявшееся под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Прямую трансляцию заседания вел телеканал TRT.

Обратившийся с телеобращением к нации Эрдоган объяснил такую продолжительность заседания тем, что все главы министерств, за исключением выехавшего из страны с зарубежным визитом министра иностранных дел, выступили с программой будущих действий.

Президент Турции считает одним из внутриполитических приоритетов новой администрации принятие новой конституции страны. По словам Эрдогана, новая конституция объединит все слои турецкого общества.

Эрдоган заявил, что политика Турции в регионе и на международной арене в целом станет более активной. Он особо отметил продолжение поддержки Анкарой непризнанной международным сообществом Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Эрдоган назвал турок-киприотов «братьями» и подчеркнул, что Турции не позволит нарушать ни свои, ни их права.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция может перейти к активным действиям в Эгейском море, в котором происходят конфликты с Грецией.