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РФ просит у ООН отклонить требования Украины по иску о нарушениях

РФ просит у Международного суда отклонить требования Украины по иску о нарушениях

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Global Look Press

Представитель России на слушаниях в Международном суде Организации Объединенных Наций Александр Шульгин заявил, что РФ добивается всех отклонений требований Украины по иску о нарушении конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

«Российская Федерация с уважением просит суд отклонить все требования Украины касательно конвенции по противодействию финансированию терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации», — сказал Шульгин.

Ранее Шульгин заявил, что иск Украины к РФ в Международном суде ООН неприемлем, — он основывается на неправильном толковании права, противоречит здравому смыслу и основывается на ложных сведениях. Шульгин заявил, что в связи с этим Россия считает, что украинский иск должен быть отклонен.

В январе 2017 года Украина подала иск в отношении России в Международный суд ООН, потребовав признать российские действия в Донбассе нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму — нарушающими Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Российские власти указывали, что «армия Украины и националистические батальоны с 2014 года обстреливают мирные города Донбасса».

Международный суд ООН в Гааге с 6 по 14 июня проводит слушания по иску украинской стороны.

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