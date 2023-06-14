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Песков дал комментарий по законопроекту об освобождении от ответственности участников СВО

Песков: Кремль не может обсуждать законопроект, пока его рассматривает парламент

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Алексей Никольский/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал по просьбе журналиста на брифинге законопроект об освобождении от уголовной ответственности участников спецоперации на Украине.

Песков отметил, что, пока идет обсуждение в парламенте, Кремль не считает возможным это комментировать.

Ранее в Госдуму внесли проект закона, который позволит погасить судимость или освободить от уголовной ответственности мобилизованных и контрактников, совершивших до поступления на службу преступления небольшой и средней тяжести.

Авторами инициативы стали депутаты Павел Крашенинников и Ирина Панькина из «Единой России», а также глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Нововведения коснутся как мобилизованных, так и тех, кто заключил контракт с Минобороны в период мобилизации или военного положения. При этом речь идет только о тех, кто совершил преступления или начал отбывать наказание до вступления закона в силу.

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