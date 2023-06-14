Лукашенко рассказал, как может закончиться конфликт на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал, как может закончиться конфликт на Украине

«Я не пророк, но в Украине мы закончим эту войну. К этому уже большие предпосылки», — высказал мнение белорусский лидер.

При этом политик считает, что по завершении украинского конфликта грянет много проблем со стороны Запада. Президент предупредил, что если западные страны перейдут красные линии, то им «будет очень больно».

Ранее сообщалось, что Лукашенко предложил Украине идти «на хрен» в ответ на предложение провести новые переговоры в Стамбуле после тех, которые не удалось завершить во Львове.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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