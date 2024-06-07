Журналист сравнил форму Байдена и Трампа

Нынешний президент США Джо Байден находится в гораздо более плохой физической форме, чем экс-глава государства Дональд Трамп, для участия в выборах и второго срока на посту. Такое мнение в комментарии РИА Новости выразил американский журналист Джексон Хинкл, принимающий участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Не думаю, что это очень хорошо (возможный второй срок Байдена. – «Газета.Ru»). Явно намного хуже, чем Трамп. Будет ли он заменен Мишель Обамой? Не знаю. Надо посмотреть», — заявил журналист.

4 июня Байден назвал Трампа осужденным преступником, который участвует в предвыборной гонке, опасаясь лишиться свободы.

В конце мая присяжные признали Дональда Трампа виновным в фальсификации документов для сокрытия выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс. Окончательный приговор суд вынесет 11 июля. Максимальное наказание по данному обвинению — более 130 лет тюрьмы. Сам политик свою вину отрицает, считая дело политически мотивированным. Как приговор скажется на участии Трампа в президентской гонке и что думают о происходящем в России — в материале «Газеты.Ru».

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. В 2023 году стартовала предвыборная гонка, в ходе которой станут очевидны главные кандидаты на пост главы государства.

Ранее Путин назвал Байдена предсказуемым политиком.