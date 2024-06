Билли Айлиш снялась под песню группы t.A.T.u

Певица Билли Айлиш опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сторис, в которой подпевает англоязычной версии песни «Я сошла с ума» группы t.A.T.u.

«Папа, взгляни на меня; Буду ли я свободна?» — эта фраза из композиции звучит на видео.

Айлиш сопроводила ролик локацией »Берлин, Германия» и украсила его стикером с аниме и подписью: «Ты где?». На видео Айлиш, вероятно, едет в машине: она смотрит пристально в камеру, подпевая словам из песни t.A.T.u и изредка осматривается по сторонам.

Композиция «All the Things She Said» — англоязычная версия песни «Я сошла с ума». Трек был выпущен в 2002 году и стал первым в истории российским синглом, возглавившим британские чарты.

В сентябре 2022 года t.A.T.u выступили в Минске после 9 лет перерыва. Во время концерта девушки исполнили три своих хита: All The Things She Said, «Не верь, не бойся, не проси» и «Нас не догонят». В СМИ подчеркивали, что участницы группы Юлия Волкова и Лена Катина отмечали, что состоявшееся выступление — это «разовая акция», а не воссоединение.

