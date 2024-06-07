В Якутии ввели режим ЧС федерального уровня

В Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня из-за паводка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Айсен Николаев.

По его словам, по предложению властей Якутии, озвученному в ходе визита главы МЧС России Александра Куренкова в республику, наводнению, которое произошло в регионе, присвоен статус федерального.

Как заявил Николаев, предварительная сумма ущерба, которая была согласована с федеральными ведомствами, составляет 2,9 млрд рублей.

Он также отметил, что статус федерального ЧС позволит быстро и эффективно провести восстановительные работы и поддержать пострадавших граждан.

3 июня Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) сообщил, что вторая волна паводка ожидается в Якутии в связи с теплой погодой и таянием снега в горах.

До этого сотрудники МЧС доставили пострадавшим от паводка в Якутии тепловые пушки.

Ранее в Орске оштрафовали на 10 тысяч рублей пострадавшую от паводка местную жительницу за призыв собраться на площади.