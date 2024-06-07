Три беспилотника ВСУ сбили над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали над Белгородской областью три украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

7 июня в 10:00 мск в небе над Белгородской областью была сбита украинская управляемая ракета «Нептун-МД».

В ночь на пятницу средства ПВО перехватили 28 украинских беспилотников над территорией РФ, в частности шесть над Краснодарским краем, 11 — над Крымом, восемь — над акваторией Азовского моря, два — над Белгородской областью, один — над Ростовской.

До этого на фоне регулярных обстрелов более 13 тыс. детей из Белгородской области были эвакуированы в 40 других регионов РФ.

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