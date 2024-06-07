Генерал Попов разразился тирадой во время судебного заседания

Обвиняемый в мошенничестве генерал-майор Иван Попов во время судебного заседания эмоционально заявил, что ни в чем перед законом не виноват. Telegram-канал Shot опубликовал запись с его гневной речью.

Во время заседания Попов заявил, что строил устойчивую оборону, которая позволила «сохранить честь русского оружия». Генерал считает, что благодаря его действиям войска РФ нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) на Запорожском направлении, и это стало, по его мнению, переломным моментом СВО. А все факты хищения Попов отрицает и заявил, что у него «ничего, кроме долгов и кредитов, за душой нет».

Военный заявил, что считает обвинения и меру пресечения несправедливыми.

Однако в итоге Военный суд после рассмотрения жалобы оставил Попова в СИЗО. Защита генерала заявила, что обжалует это решение в кассации.

Попов обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере группой лиц с использованием служебного положения (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Генерал был помещен в СИЗО по запросу следователя. Защита обжаловала это решение, однако суд отклонил просьбу о домашнем аресте. Параллельно следователь подал ходатайство в 235-й гарнизонный военный суд о переводе Попова из СИЗО под домашний арест «с учетом характеристик». Но и в тот раз суд решил оставить Попова под стражей.

Ранее в конце мая на видео попала реакция генерала Попова на повторный отказ суда освободить его из СИЗО.