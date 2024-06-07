Мужчина, пожелавший посадить российских политиков на кол, заплатит 350 тысяч рублей

Житель Коми, высказавший желание посадить российских политиков на кол, заплатит большой штраф. Об этом рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Приговор в отношении Артема Мальцева вынес первый Западный окружной военный суд. Мужчину признали виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности за ряд комментариев, в которых он неодобрительно высказывался о деятельности чиновников.

Весной 2020 года Мальцев прокомментировал некий пост во «ВКонтакте», его высказывание, начинающееся словами «На кол...», суд счел призывом к посягательству на жизнь зампреда правительства Татьяны Голиковой. Через пару недель мужчина аналогичным образом высказался насчет депутата Госдумы Валентины Терешковой, а затем — о зампредседателя ГД Ирине Яровой. Летом 2021 года и зимой 2022-го Мальцев в свойственной ему манере негативно оценил деятельность главы республики Коми.

Подсудимый признал вину и отказался от дачи показаний в суде. До этого он говорил следователям, что его негативное отношение к действующей власти было обусловлено установленными ею запретами из-за пандемии COVID-19. О сделанных им в интернете преступных призывах к неограниченному числу людей Мальцев, по его собственному признанию, уже пожалел и раскаялся в содеянном. В итоге суд назначил фигуранту штраф в размере 350 тыс. рублей.

Ранее за решетку отправили челябинского блогера, призывавшего к свержению действующей власти.