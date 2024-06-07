Россиянка отчитала раненого бойца за участие в СВО и попала на видео

В Новосибирской области местная жительница отчитала участника специальной военной операции (СВО) в очереди к врачу. Видеозапись с инцидентом опубликован в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как россиянка обвиняет бойца и его сослуживцев в расправах над жителями регионов, на территории которых проходит спецоперация. Военнослужащий отвечает женщине, что российские войска спасают мирное население.

«Вас кто просил их спасать?» — задается вопросом героиня видео.

В комментарии к видеозаписи говорится, что военнослужащий получил ранение в зоне СВО, поэтому он оказался в медицинском учреждении.

До этого в казанском поселке Юдино подростки избили бойца-инвалида СВО без ноги. Родные ветерана сообщили, что до него агрессивные дети «докопались», после чего стали издеваться. Пострадавший снял побои, прокуратура по факту начала проверку.

Ранее в Екатеринбурге избили мужчину, заявившего об участии в СВО.