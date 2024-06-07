В Совфеде резко отреагировали на оскорбление Байдена в адрес Путина

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что американскому народу не повезло, поскольку у руля страны стоит невменяемый лидер, позволяющий себе оскорбления в адрес своих коллег. Так в беседе с «Лентой.Ru» он отреагировал на очередную грубость Джо Байдена в адрес Владимира Путина.

«Я считаю, что не повезло американскому народу, что во главе такой великой страны стоит абсолютно невменяемый лидер [Байден], который может допускать подобные высказывания в прессе», — заявил Джабаров.

Он отметил, что российский президент является полной противоположностью главе Соединенных Штатов. Путин за 20 лет не допустил ни одного резкого или оскорбительного слова в адрес лидеров других государств, подчеркнул парламентарий.

«Стыдно за американцев», — высказался сенатор.

До этого президент США Джо Байден в очередной раз назвал президента России Владимира Путина диктатором и непорядочным человеком.

Ранее Лавров заявил, что ему жалко Байдена.