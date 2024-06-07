Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде резко отреагировали на оскорбление Байдена в адрес Путина

Сенатор Джабаров счел Байдена невменяемым после оскорблений в адрес Путина

close
100%
Нина Зотина/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что американскому народу не повезло, поскольку у руля страны стоит невменяемый лидер, позволяющий себе оскорбления в адрес своих коллег. Так в беседе с «Лентой.Ru» он отреагировал на очередную грубость Джо Байдена в адрес Владимира Путина.

«Я считаю, что не повезло американскому народу, что во главе такой великой страны стоит абсолютно невменяемый лидер [Байден], который может допускать подобные высказывания в прессе», — заявил Джабаров.

Он отметил, что российский президент является полной противоположностью главе Соединенных Штатов. Путин за 20 лет не допустил ни одного резкого или оскорбительного слова в адрес лидеров других государств, подчеркнул парламентарий.

«Стыдно за американцев», — высказался сенатор.

До этого президент США Джо Байден в очередной раз назвал президента России Владимира Путина диктатором и непорядочным человеком.

Ранее Лавров заявил, что ему жалко Байдена.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами